Fußball-WM: Die USA gewinnen das brisante Match gegen Iran

Das war bemerkenswert, weil sie noch im ersten Gruppenspiel gegen England geschwiegen hatten. Was damals als leise Kritik an der Politik in der Heimat gewertet wurde. Das iranische Regime reagierte aber laut und erhöhte den politischen Druck auf die Spieler. Laut US-Sender CNN sollen ihren Familien Folter und Gefängnis angedroht worden sein.