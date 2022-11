Iran vs. USA: Gekaufte Fans und Jubelrufe für den Gegner

Als Iran das Spiel gegen Wales gewann, lancierte das Mullah-Regime Bilder von jubelnden Iranern. Im Staatsfernsehen sah man sogar Frauen ohne Kopftuch, die den Sieg des Team Melli feierten. Doch auch hier stellte sich heraus, dass offenbar regimetreue Anhänger und ihre Familien für diese Bilder zusammengetrommelt wurden, um dem Westen eine glückliche Scheinwelt zu verkaufen. Augenzeugen-Videos in den sozialen Medien zeigten die andere Wahrheit: Nach Feiern war nur den brutalen Sittenwächtern und den Mullahs zumute.

Iranisches Feuerwerk für US-Tor

Angesichts der angespannten Lage im Iran darf es also auch nicht wundern, dass das Tor der US-Amerikaner von vielen Iranern lautstark bejubelt wurde. Zahlreiche Videoaufnahmen zeigen Jubelrufe, die in iranischen Städten durch die Nacht hallen. Maßen strömten hinaus, riefen „Hoch leben die USA“, feierten und tanzten auf den Straßen. In Saqqez, der Geburtsstadt von Jina Mahsa Amini, wurde das US-Tor sogar mit einem Feuerwerk gefeiert. Die Iraner, die um die unzähligen Toten und Verhafteten der vergangenen Wochen trauern, gönnen dem "Team Mullah", in das es von der Bevölkerung umbenannt wurde, kein Tor. Sie hoffen viel mehr darauf, bei der nächsten WM mit einem freien "Team Melli" antreten zu können.