Fußball-WM: England stürmt gegen Wales ins Achtelfinale

Die Mannschaft von Gareth Southgate ließ in den ersten 45 Minuten noch Gnade walten, doch nach dem Seitenwechsel drehte England gegen einen harm- und hilflosen Konkurrenten auf. Marcus Rashford, der in den ersten beiden WM-Partien nur als Joker zum Einsatz gekommen war, traf per Freistoß zum verdienten 1:0 (50.) – und damit war die letzte Hoffnung der Waliser, bei denen Superstar Gareth Bale zur Halbzeit in der Kabine blieb, erloschen.