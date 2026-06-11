Mexiko startete mit einem 2:0 gegen Südafrika in die WM

Mit einer genauso kurzen wie opulenten Eröffnungsfeier sorgte die WM 2026 für die erste positive Überraschung. Höhepunkt des Schauspiels war wohl nicht nur in den Gastgeberländern der Auftritt von Kolumbiens Popstar Shakira mit dem offiziellen WM-Song Dai Dai, was so viel wie „Los gehts’s“ heißen soll. Während FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Mexikos Schauspielstar Salma Hayek den WM-Pokal präsentierte, scharrten die Spieler im Kabinengang schon in den Startlöchern.

Im Aztekenstadion wurde zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine Fußball-WM eröffnet, bereits zum achten Mal bestritt die Selección das erste Spiel einer WM – auch das ist Weltrekord. Wie schon 2010 in Johannesburg ging es wieder gegen Südafrika. Doch im Gegensatz zum 1:1 vor 16 Jahren war an diesem Donnerstag Mexiko eine Klasse stärker. Was sich mit der ersten Chance von Raul Jimenez (4.) schon angedeutet hatte, wurde fünf Minuten später durch Quinones Realität: Der Saudi-Arabien-Legionär bedankte sich nach einem Ballverlust der Südafrikaner an der Strafraumgrenze mit dem 1:0 (9.). Es wurde das drittschnellste Tor in der WM-Geschichte. Und der 29-jährige Quinones hatte auch das zweite Tor auf dem Fuß: Nach perfektem Kombinationsspiel traf er nur die Stange (42.). Das Spiel der Mannschaft Trainer von Hugo Broos kam auch in der zweiten Hälfte nicht in Mode. Vor allem das Herausspielen aus der Defensive sah nicht WM-würdig aus. Und das wollten die Mexikaner ausnutzen. Allein: Sie vergaben ihre Chancen zu leichtfertig. Erneut brachte Südafrikas Tormann Williams mit einem schlechten Abspiel sein Team in Bedrängnis, doch Fidalgo konnte den Ball nicht im Tor unterbringen (46.).