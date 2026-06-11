Mexiko gegen Südafrika live: So steht es beim WM-Eröffnungsspiel

Heute fällt der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 . Im Eröffnungsspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika (21 Uhr/ live ORF). Interessant: Bereits bei der WM 2010 in Südafrika bestritten die beiden Mannschaften das Eröffnungsspiel. Das Duell damals endete 1:1.

Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen.

Verfolgen Sie hier das Eröffnungsspiel live.