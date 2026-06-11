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Mexiko gegen Südafrika live: So steht es beim WM-Eröffnungsspiel
Mit dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika wird am Donnerstag (21 Uhr/ live ORF) die Fußball-WM 2026 eröffnet. Das Spiel im Live-Ticker.
Heute fällt der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Im Eröffnungsspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika (21 Uhr/ live ORF). Interessant: Bereits bei der WM 2010 in Südafrika bestritten die beiden Mannschaften das Eröffnungsspiel. Das Duell damals endete 1:1.
Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen.
Verfolgen Sie hier das Eröffnungsspiel live.
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