Gefahr von Sperren: FIFA plant neue Regelung für WM-Stars

Der Fußball-Weltverband (FIFA) entschärft die Regeln für Sperren durch Gelbe Karten bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, an der ab 11. Juni auch Österreich teilnimmt.

Die Verwarnungen sollen diesmal erstmals bereits nach den drei Gruppenpartien gestrichen werden. Diese Regelung soll bei der Sitzung des FIFA-Councils in Vancouver am (heutigen) Dienstag bestätigt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zuerst hatte die britische BBC darüber berichtet.