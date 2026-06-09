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Fußball

Der verletzte ÖFB-Star Baumgartner grüßt vom Krankenbett

Christoph Baumgartner hatte sich vor dem Test gegen Tunesien eine Sehne auf der Vorderseite des Oberschenkels gerissen. Operiert wurde er vom finnischen Star-Orthopäden Lasse Lempainen.
09.06.2026, 12:18

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Christoph Baumgartner

Der erste Schritt zur Rückkehr auf den Rasen ist gemacht. ÖFB-Pechvogel Christoph Baumgartner wurde vom finnischen Star-Orthopäden Lasse Lempainen in Turku operiert. Der Arzt postete am Montagabend ein Foto mit seinem prominenten Patienten.

Der Finne hatte davor schon die Muskelverletzungen von Frankreichs Star Ousmane Dembélé oder Real Madrids Innenverteidiger Éder Militão behandelt.

Baumgartner hatte sich am Montag vor einer Woche beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe in Wien gegen Tunesien (1:0) verletzt. Laut ÖFB-Angaben verspürte der 58-fache Internationale bei einem Schuss einen Stich im Bereich des Hüftbeugers. Dabei ist ihm die Sehne des Rectus femoris an der Oberschenkel-Vorderseite am Hüftansatz gerissen . Eine Verletzung, die eine sehr lange Pause bedeutet.

Rangnick ersetzte ihn gegen Tunesien durch Michael Gregoritsch . Weitere Kandidaten, die bei der WM Baumgartners Rolle im Offensivzentrum übernehmen könnten, sind neben Marcel Sabitzer die im Frühjahr zum ÖFB gewechselten Youngsters Carney Chukwuemeka und Paul Wanner sowie Stürmer Sasa Kalajdzic.

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