Wie der Eklat von Paris die Rassismus-Debatte im Fußball befeuert

Verteidiger Kofi Schulz von Bundesligist St. Pölten wuchs als Talent aus Berlin mit rassistischen Beleidigungen auf und kniete nach seinem ersten Tor für den SKN mit der Pose von „Black Lives Matter“ nieder.

KURIER: Welche Gedanken hatten Sie während des Eklats in Paris?

Kofi Schulz: Dass wir als Gesellschaft einen Schritt nach vorne gemacht haben: Super, dass beide Teams abgetreten sind. Früher wäre das unmöglich gewesen. Aber es war ein bitterer Tag im Bewerb mit dem Motto „Respect“ und „No to Racism“.

Wie haben Sie als Fußballer Rassismus erlebt?

In meinen zwei Jahren in Österreich gab es keinen Vorfall. Aber in Berlin, vor allem bei Jugendspielen im Osten, wurde ich oft beleidigt und diskriminiert. Es ist mir schwergefallen, damit umzugehen – diese Beleidigungen hängen bis jetzt in meinem Kopf.

War die entscheidende Wende, dass Fußballer bei rassistischen Vorfällen straffrei abtreten dürfen?

Genau! Wenn ich das N-Wort hörte, und der Trainer sagte, „Du stehst da drüber“, ist das nicht leicht. Jetzt geht die ganze Mannschaft vom Feld. Das ist ein starkes Statement und die einzige Art, um das im Fußball zu bekämpfen.

Warum sind Sie nach Ihrem ersten Tor für St. Pölten niedergekniet?

Das war nach dem Tod von George Floyd. Es sollte ein Statement sein, weil Fußballer eine Plattform haben, um in der Gesellschaft Impulse zu setzen.