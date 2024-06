Feuerwerk im Sommer: So feiert Wacker den Titel in der 5.Liga

Es gab in den letzten Jahren wenig Grund zum Feiern für den FC Wacker Innsbruck. Der Traditionsverein siechte finanziell wie sportlich dahin und befand sich in einer Abwärtsspirale, die 2022 in der Insolvenz und dem Absturz in die Fünftklassigkeit endete.

Zwei Jahre nach dem Crash geht es mit den Innsbruckern wieder bergauf. Am vergangenen Donnerstag fixierte Wacker mit einem 4:2-Erfolg in Mils den Meistertitel in der Tiroler Liga. Ein Titelgewinn, den die Wacker-Fans auch mit viel Rauch und Schall auch gebührend feierten.