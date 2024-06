Vertrag verlängert: FC Wacker bleibt der Meistertrainer erhalten

Es war dann am Ende nur eine Formsache. Denn warum sollte sich Wacker Innsbruck auch von seinem Meistercoach trennen? Und weshalb sollte Sebastian Siller nach dem Titelgewinn in der Tiroler Liga und dem Aufstieg in die Regionalliga Tirol seinem Herzensverein auch den Rücken kehren?

"Es freut uns, dass wir ein weiteres Jahr für unseren Herzensverein alles geben werden", sagten Sebastian Siller und sein Assistent Fabian Lantschner in einer Videobotschaft, mit der sie die Vertragsverlängerung verkündeten.