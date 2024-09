Voller Erfolg vor vollen Rängen: Der FC Wacker marschiert Richtung Westliga

Wo immer der FC Wacker Innsbruck in Tirol auftaucht, da werden landauf und landab große Fußballfeste gefeiert. In den Niederungen des Amateurfußballs steht der 10-fache Meister hoch im Kurs und erfreut sich mittlerweile größerer Beliebtheit als noch in den letzten Jahren in der zweiten Bundesliga.