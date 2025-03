Knalleffekt beim FC Wacker: Ex-Präsident legt die Mitgliedschaft zurück

Der Traditionsklub ist sein Herzensverein, von 2003 bis 2009 fungierte Stocker als Obmann, 2017 wurde er dann in höchster finanzieller Not zu einem turbulenten Comeback als Präsident überredet.

Es muss schon einiges im Argen liegen, wenn Gerhard Stocker zu so drastischen Mitteln greift und nicht mehr Mitglied des FC Wacker Innsbruck sein will.

Das wurde in dem offenen Brief deutlich, den Gerhard Stocker am Donnerstag verschickte. Ich bitte meine seit dem Jahre 2002 bestehende Mitgliedschaft so lange ruhend zu stellen, so lange Hannes Rauch in führender Funktion dem Verein angehört ist da zu lesen.