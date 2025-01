Viertligist FC Wacker: Verstärkung von der Austria und ein neuer Hauptsponsor

Das gipfelte 2022 im Zwangsabstieg in Liga 5 und dem Konkurs der Gmbh. "Wir haben damals einen Koma-Patienten am Leben erhalten ", erinnert sich Wacker-Präsident Hannes Rauch. "Aus heutiger Sicht hat es dem Verein damals nicht geschadet, die Reset-Taste zu drücken."

Tatsächlich hat der FC Wacker die stürmischsten Zeiten überstanden und ist wieder in ruhigeren Fahrwassern unterwegs. Die Kooperation mit Los Angeles FC und dem FC Bayern München sorgt für finanzielle Stabilität, auch der sportliche Erfolg kann sich sehen lassen.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Tirol (4.Leistungsstufe) führen die Innsbrucker ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 46:3 die Tabelle an. Für die Mission Aufstieg in die Regionalliga West hat sich der Klub in der Winterpause noch einmal verstärkt.