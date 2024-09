Kuriose Panne in Bregenz: Vienna-Kicker vergaßen die Fußballschuhe

Das gab es wohl noch nie: Die Spieler der Vienna standen in Bregenz bloßfüßig da, hatten sie doch ihre Fußballschuhe im Hotel vergessen. Der Pressesprecher des SW Bregenz machte sich kurzerhand auf den Weg und holte das Schuhwerk der Döblinger aus dem Hotel ab. Mit zehn Minuten Verspätung konnte Schiedsrichter Daniel Pfister das Spiel doch noch anpfeifen.

In Tritt fanden den Wiener erst nach der Pause, in der Cedomir Bumbic (47.) und Kelvin Boateng (67.) die 2:0-Führung der Heimischen nach Toren von Lars Nussbaumer (12.) und Mario Vucenovic (15.) ausglichen. Im Finish drückte das Team von Regi Van Acker aber erfolgreich auf den vierten Sieg in Folge. Zwei Latten-Kopfbälle überstand die Vienna noch unbeschadet, ehe Renan den Ball zum 3:2 ins Tor nudelte (80.). Danach flog Bumbic wegen Kritik vom Platz.