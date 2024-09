Ex-Bundesliga-Star nach Skandalspiel gegen Sport-Club suspendiert

Es waren wilde Szenen, die sich am Dienstagabend auf dem Ostbahn-XI-Platz in Simmering abgespielt haben. Nach dem dramatischen 3:2-Sieg des Wiener Sport-Club gegen Mauerwerk gingen Zuschauer, Spieler und sogar Ordner (!) von Mauerwerk auf die Spieler des WSC los. Danach wurde den Dornbachern der Weg in die Kabine versperrt.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Erst dann beruhigte sich die Situation. Verletzt wurde niemand.