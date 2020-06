Viel Neues und viele alte Bekannte im ÖFB-Cup

Noch ist es aber noch lange nicht so weit. Die Austria tritt am Dienstag bei Erste-Liga-Schlusslicht Hartberg (20.30, ORF Sport+) an. Austria-Coach Gerald Baumgartner ortet nach dem 2:0 gegen Wr. Neustadt einen Aufwärtstrend. "Jetzt müssen wir dran bleiben. Wir wollen auch 2015 im Cup noch dabei sein." Und zum Gegner Hartberg: "Ich denke, sie sind jetzt angekommen in der Liga", sagt Baumgartner. "Sie befinden sich im Aufwind, seit Hans-Peter Berger das Tor hütet."

Ein Bundesliga-Duell gibt es auch. WAC empfängt Wr. Neustadt. In der Liga siegten die Niederösterreicher Ende August 1:0 und fügten den Kärntnern die erste Saisonniederlage zu.

Zwischen Ritzing und dem FAC kommt es zu einem Wiedersehen. Die Wiener hatten sich letzte Saison im Kampf um den Aufstieg in die Erste Liga gegen die Burgenländer durchgesetzt. Trainer Hans Kleer: "Wir haben eine gute Erinnerung, wir haben dort über lange Zeit das Spiel gemacht."