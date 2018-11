UEFA-Präsident Ceferin: Super League ist "Fiktion"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat die Gründung einer europäischen Super League ausgeschlossen. "Die Super League wird nicht stattfinden. Sie ist gewissermaßen Fiktion jetzt oder ein Traum", betonte der am Dienstag für ein Treffen mit EU-Sportkommissar Tibor Navracsics in Brüssel weilende Chef der Europäischen Fußball-Union ( UEFA) in einem Interview der BBC.

Über Änderungen bei den europäischen Klub-Wettbewerben denke die UEFA allerdings nach. "Wir haben einige Ideen", sagte Ceferin. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass eine Super League indiskutabel ist (...) Und jeder wird eine Möglichkeit haben, sich in jedem europäischen Wettbewerb zu messen."