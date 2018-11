Europäische Fußball-Ligen positionieren sich gegen Superliga

Der Zusammenschluss der Europäischen Ligen hat sich deutlich gegen die mögliche Einführung einer Superliga im Fußball positioniert. Die European Leagues (EL) hätten immer ihren "starken Widerspruch" gegen die Gründung einer geschlossenen, im Franchise-Stil gehaltenen Super League geäußert, hieß es in einem Statement vom Dienstag.

"Vorschläge für eine geschlossene Super League werden ernsthafte und dauerhafte Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des Fußballs in Europa haben", meinte die Vereinigung, in der 32 Ligen in 25 Ländern mit 900 Klubs zusammengeschlossen haben. "Die Ligen unterstützen das auf einer Pyramidenstruktur basierende europäische Sport-Modell, in dem die Mechanismen von Auf- und Abstieg und die sportlichen Verdienste der Vereine im Zentrum jedes Wettbewerbs stehen."