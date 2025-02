Zug gestoppt und mit Steinen beworfen: Salzburger Fans festgenommen

Um den Zug zum Halt zu zwingen, bewarfen die Hooligans die Waggons mit Steinen. In den Waggons saßen nach Angaben der Polizei etwa 300 Venedig-Fans und etwa 130 weitere Reisende, die nicht dem Fußball-Match beigewohnt hatten und beim Angriff in Angst gerieten.

Um den Zug von Udine in Richtung Venedig mit vielen venezianischen Fans an Bord zu stoppen, zündeten etwa 50 mit Schlagstöcken und Stangen bewaffnete und vermummte Udinese-Hooligans einige Feuer auf den Gleisen an. Sie wurden dabei von mehreren Salzburgern unterstützt. Der Zug wurde nahe des Bahnhofes Basiliano gestoppt, kurz nachdem er aus Udine abgefahren war. Basiliano liegt etwa 14 Kilometer von Udine entfernt.

Zwei der am schwersten Verletzten - ein Venezianer und ein Salzburger - wurden ins Krankenhaus von Udine eingelieferet, schweben aber nicht in Lebensgefahr, wie Medien berichteten. Fünf weitere Salzburger und zwei Udinese-Fans erlitten schwere Prellungen, lehnten aber eine Einlieferung ins Krankenhaus ab. Zwei Polizisten mussten sich in der Notaufnahme behandeln lassen.

Acht Personen festgenommen

Am Ende der Zusammenstöße nahmen die Polizeikräfte acht Personen fest und brachten sie auf die Polizeistation in Udine. Dabei handelt es sich laut Polizeiangaben um mutmaßliche Mitglieder der Angreifergruppe und zwar um fünf österreichische Staatsbürger, um einen in Österreich lebenden Bosnier und zwei Friulaner. Sie befinden sich in der Strafanstalt von Udine und sollen am Montag einem Schnellverfahren vor Gericht unterzogen werden, berichtete ein Polizeisprecher von Udine der APA. Ihnen wird Unterbrechung des Bahnverkehrs, Gewalt, Widerstand gegen die Polizei, sowie Nutzung von Knallkörpern und Stöcken während eines Sportevents vorgeworfen.

Der Zug konnte nach eineinhalb Stunden nach Venedig weiterfahren. Bereits während des Serie A-Spiels in Udine war es zu Ausschreitungen gekommen, bei denen Rauch auf das Spielfeld geworfen wurde. Die Sicherheitsvorkehrungen waren in Hinblick auf das Match verschärft worden. Die Polizei in Udine war von der Anwesenheit der Salzburger informiert worden. Sie hatte jedoch offenkundig nicht mit einem Angriff in Basiliano gerechnet, wo der Zug nicht halten sollte, da es sich um einen Nebenbahnhof handelt.