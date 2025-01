Hooligans in Graz vor Gericht: "Das war ein gewaltbereiter Mob"

Die Staatsanwältin ist deutlich: "Das war ein gewaltbereiter Mob". So nennt sie jene Männer, die beim Derby Sturm - GAK in Graz ausgerastet sind.

Fünf Fans des SK Sturm stehen am Mittwoch in Graz vor Gericht: Sie alle sind angeklagt wegen schwerer gemeinschaftlicher Gewalt.

Es geht um das Match vom 2. November 2023: Die Angeklagten - drei Wiener, ein Steirer und ein Bosnier - sollen sich vermummt, im Stadion Liebenau Zäune überklettert sowie im Sektor des GAK dessen Fans attackiert haben.

Angreifer stürzte in Graben

Das sei "Gewalt in Reinkultur" gewesen, merkt die Anklägerin am Mittwoch an. Einer der Angreifer, ein Pädagoge, wurde dabei selbst schwer verletzt: Er stürzte in den Stadiongraben.