Sturm-Schock: Der Abgang von Mika Biereth zu Monaco steht bevor

Das Konto von Sturm Graz wird demnächst mit einer ordentlichen Summe aufgefüllt. Wie Medien berichten, soll der Meister mit dem AS Monaco über einen Verkauf von Stürmer Mika Biereth einig sein. Die Grazer hatten zunächst 20 Millionen für den Dänen verlangt, ein Angebot über 13 Millionen Euro wurde von Sturm am Mittwoch abgelehnt. Jetzt soll das Angebot auf 15 Millionen (plus einem Wiederverkaufsprozentsatz) erhöht worden sein. Biereth selbst ist mit den Monegassen einig und will wechseln.