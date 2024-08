Ex-ÖFB-Star Janko über Rapid-Gegner: "War für mich sportlich leider zum Vergessen"

In Folge habe ich in zwei Jahren nur acht Spiele machen dürfen. Sportlich war die Station einfach zum Vergessen, privat war es eine interessante Zeit: Meine Frau und ich haben uns wohlgefühlt gefühlt, sind von den Menschen gut behandelt worden.

Sportlich kam ich zunächst zu Kurzeinsätzen, dann folgten ein Trainerwechsel und eine Niederlage gegen Fenerbahce, nach der ich an den Pranger gestellt und danach regelrecht von der Mannschaft isoliert wurde. Ich durfte nicht mit ihnen trainieren: War am Vormittag Training, musste ich dann am Nachmittag ein Einzeltraining absolvieren. Das ging fünf Monate lang so, es war für mich eine recht wilde Zeit, eine surreale Situation, wie ich sie so nicht kannte.