Champions League: Salzburg siegte und muss zittern

Aber es hatte einen sehr bitteren Beigeschmack, da die Niederländer erst in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer gelangten.

Es sind solche Fußball-Nächte, die man erleben möchte. Sagte Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders vor Anpfiff des Quali-Hinspiels gegen Twente Enschede und gab dabei zu, nervös und aufgeregt zu sein. Am Ende sah er ein knappes, aber durchaus verdientes 2:1 seiner Mannschaft im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Twente Enschede.

Es war vorerst ein Spiel mit viel Hin und Her, mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste hatten die Salzburger zunächst in der 33. Minute. Nach schönem Pass von Kjaergaard auf Gloukh, der die Möglichkeit aber aus hervorragender Position nicht zur Führung nützen konnte.

Alles unter Kontrolle

Die Salzburger starteten durchaus vielversprechend in die zweite Hälfte, Terzic visierte bei einer guten Chance das lange Eck, verfehlte es aber knapp. Danach wurden die Salzburger auf der einen Seite kaum gefährlich, hatten aber umgekehrt das Spiel und den niederländischen Gegner unter Kontrolle. Erst spät, in der 78. Minute, klopfte Bidstrup an und hätte beinahe das zweite Tor erzielt.

Aus der optischen Überlegenheit vermochten die Salzburger lange Zeit aber nicht Zählbares mehr zu kreieren, zumal beim Rückspiel in Enschede durchaus eine hitzige Stimmung herrschen wird.