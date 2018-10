Tore von Burgstaller und Gregoritsch in Deutschland

Die beiden österreichischen Teamstürmer Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch haben sich am Samstag in der deutschen Bundesliga in die Torschützenlisten eintragen können. Burgstaller erzielte beim 2:0-Auswärtserfolg seines Klubs Schalke 04 den zweiten Treffer und verhalf den schlecht in die Saison gestarteten Gelsenkirchenern zum zweiten Liga-Sieg in Folge.

Gregoritsch lag mit Augsburg beim schweren Gastspiel in Dortmund zwei Mal in Front und schien zumindest einen Punkt nach Hause mitnehmen zu können. Augsburg lag zwischenzeitlich 2:1 vorne, ehe die Gastgeber den Rückstand in ein 3:2 verwandelten. Kurz vor Schluss traf dann Gregoritsch, der stark spielte, zum 3:3. Ein herrlicher Freistoß des Spaniers Alcacer in der fünften Minute der Nachspielzeit ließ die Dortmunder jubeln - 4:3.