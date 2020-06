Österreich spielt Remis gegen Uruguay

Es ist also wieder einmal so weit. Neues Länderspieljahr, die Vorbereitung auf eine neue Qualifikation, neues Glück sowieso, aber unverändert blieb die Forderung, dass die Aufwärtsentwicklung weitergehen muss in der Nationalmannschaft des Marcel Koller. Uruguay, die Nummer sieben der Welt, natürlich Weltmeisterschaftsteilnehmer 2014, wurde in Klagenfurt als ziemlich prominenter Testbrocken vorgesetzt.

Und eines hat sich in der Ära Kollers auch nicht verändert: Der Schweizer hält fest an nicht unumstrittenen, bei ihren Klubs oft problembehafteten Spielern. Die Verwunderung nach der Kaderbekanntgabe ist meist groß, doch gewöhnt man sich langsam an eine Mannschaft, die eine klare Linie im System erkennen lässt. Österreich tat tatsächlich wieder einen Schritt nach vorne. Kein großer – einen, der nur eine Stunde dauerte, aber ein erster zu einer hoffentlich erfolgreichen, im Herbst beginnenden EM-Qualifikation.

In einem Spiel gegen eine internationale Spitzenmannschaft, der zunächst nicht viel Spielraum geboten wurde im endlich fertigen Stadion am Wörthersee. Für die Uru-Stars Forlan oder Suarez herrschte jedenfalls zunächst Aschermittwochsstimmung nach dem lustigen Faschingsdienstag.

Als Überraschungsgast erschien Austrias Markus Suttner (statt Fuchs) an der linken Position in der Viererkette. Sonst war der Durchschnittstyp in der österreichischen Anfangsformation relativ offensiv ausgerichtet. Leitgeb und Alaba hinter Harnik, dem stets fleißigen Junuzovic und Arnautovic. Und ganz vorne Marc Janko, dem man eigentlich wegen meist fehlender Spielpraxis eines nicht so wirklich zutraut: Toreschießen.

Doch es war der Mann von Trabzonspor, der mit kühlem Kopf für Österreichs Führungstreffer sorgte. Leitgeb – er kam auf der Salzburger Erfolgswelle zusammen mit Innenverteidiger Hinteregger ins Team – harmonierte gut mit Junuzovic. Dieser benötigte Glück bei seinem Fersler zu Janko, der wiederum mit dem linken Fuß vollendete (14.). Alaba und Suarez trafen noch die Latte, zu Ende gingen durchwegs unterhaltsame erste 45 Minuten.