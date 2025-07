Remis zwischen Rapid und Union Berlin im letzten Test

Viel in Bewegung ist bei Rapid in diesem Transfersommer. Fünf Neuzugänge haben die Wiener bereits verpflichtet, weitere könnten noch folgen. Wie Sky berichtet, steht mit dem Australier Marco Tilio für die Position rechts außen der nächste Legionär vor der Türe in Hütteldorf.

Auf dem Rasen war etwas weniger von dem hektischen Treiben zu sehen. Im Härtetest gegen die Eisernen, wie Union Berlin auch genannt wird, funktionierte im Rapid-Spiel – speziell im Spiel mit dem Ball – in der ersten Hälfte nicht viel. Der deutsche Bundesligist, der am Samstag einen Test gegen den LASK 2:0 gewann, musste sich in der Gluthitze im Allianz Stadion gegen die tapfer kämpfenden Rapidler mit einem 1:1 begnügen.