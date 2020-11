Ibrahimovic schenkte all seinen Mitspielern eine Playstation 5

Beim AC Milan war der Weihnachtsmann schon da. Dieser trägt zwar einen Bart, der aber nicht lang und weiß ist. Die Rede ist - ja, Sie erraten es schon - von Zlatan Ibrahimovic.

Wie die italienischen Medien berichten, hat der charismatische Schwede all seine Mitspieler beim italienischen Traditionsklub mit einer nagelneuen Spielkonsole beschert. Die Rede ist von Playstation 5, die just am heutigen Freitag auf dem Markt erschienen ist.