Ronaldo postete Bade-Foto aus Quarantäne in Turin

Der positiv auf das Coronavirus getestete Fußballstar Cristiano Ronaldo hat am Freitag aus seiner Quarantäne in Turin auf Instagram ein Foto verbreitet, auf dem er lässig lachend und in Badehose in einem Indoor-Schwimmbad zu sehen ist. Dazu postete der 35-Jährige: "Lass nicht zu, dass das, was du nicht tun kannst, dem im Weg steht, was du tun kannst."