Nachwuchsteamspieler aus Südkorea soll die Austria verstärken

Die Wiener Austria hat sich die Dienste von Lee Kang-hee gesichert. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete beim Tabellendritten der abgelaufenen Saison am Freitag einen bis Sommer 2029 gültigen Vertrag. Der 1,91-Meter-Mann spielte seit Sommer 2023 in seiner Heimat in der 2. Liga für den Gyeongnam FC. 2024 lief er siebenmal für das südkoreanische U23-Nationalteam auf und führte sein Team im Rahmen des Asien Cups einmal auch als Kapitän aufs Feld.