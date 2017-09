Es ist Spiel eins nach dem Scheitern in der Qualifikation für die WM-Endrunde in Russland 2018. Und es könnte das letzte Spiel für Teamchef Marcel Koller sein. Noch halten sich sowohl der ÖFB als auch der Schweizer die Zukunft über die Personalie offen. Soll er bleiben? Soll er gehen? Will er vielleicht von selbst das Weite suchen?

"Ich hatte keine Zeit, um über die Zukunft nachzudenken. Ich habe mir das Wales- Spiel nochmal angeschaut und mit den Spielern analysiert. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung für Georgien. Ich werde morgen an der Linie wieder für Österreich alles geben", erklärte Koller bei der Abschluss-Pressekonferenz am Montag in Wien.

Koller kündigte zwar ein klärendes Gespräch mit ÖFB-Präsident Leo Windtner und Sportdirektor Willi Rutteinsteiner an. Unmittelbar nach dem Georgien-Spiel werde es aber nicht stattfinden. "Es wird auch nicht ein, zwei Tage direkt nach dem Spiel sein", meinte Koller. "Nach diesem Lehrgang haben wir aber auch vor, dass man sich zusammensetzt und auch die Weichen stellt, was man möchte."

In Stein gemeißelt sei dieser Fahrplan allerdings nicht, betonte Koller. Abhängig könnte er neben dem Ergebnis des Georgien-Spiels auch von den anderen Resultaten in Gruppe D sein - und einer damit verbundenen möglichen rechnerischen Chance der Österreicher auf Platz zwei. Koller, seit 2011 im Amt: "Wenn das so läuft, ist es kein Problem, das Gespräch auf den nächsten Monat zu verschieben."

Die Spieler scheinen hinter dem Teamchef zu stehen. "Wir haben einen Trainer gefunden, der viel aufgebaut, Kontinuitat reingebracht hat", lobte der bei der PK ebenfalls anwesende Mittelfeldmann Stefan Ilsanker.

Historisch schlecht

Österreichs Team hat die Quali nicht geschafft, befindet sich aber dennoch nicht in einer veritablen Krise. Trotzdem droht in der laufenden WM-Qualifikation ein historisch schlechtes Abschneiden. Nach dem 0:1 in Wales liegt die ÖFB-Auswahl mit acht Punkten aus sieben Spielen drei Runden vor Schluss auf Rang vier in Gruppe D – sollte das die Endplatzierung sein, hätte man den Tiefpunkt aus der Ausscheidung für die WM 1994 erreicht.

Mit Ausnahme der Qualifikation für die Endrunde in den USA landete das heimische Team immer unter den Top 3, seit die Startplätze über eine vor der WM 1966 eingeführte Gruppenphase vergeben werden. Sechs Mal wurde Österreich Dritter, vier Mal Zweiter und zwei Mal Erster. Insgesamt reichte es zu sieben Teilnahmen, zuletzt gelang dies 1998.