Hofmann: "Ich möchte bei Rapid in Pension gehen"

Mit Ihrem Image und Ihrem Auftreten würden Sie auch perfekt in den Marketing-Bereich passen. Interessiert Sie das?

Ja. Vielleicht kann ich das in Zukunft verbinden. Mein Job als Talente-Manager wurde bewusst gewählt: Einerseits will und soll ich den Jungen helfen. Andererseits kann ich in viele Bereiche des Klubs hineinschnuppern und Erfahrungen sammeln.

Sie haben einmal ein Fernstudium begonnen. Ist das nach Ihrer Karriere wieder ein Thema, einen Abschluss zu schaffen?

Ja. Ich habe mir das Fernstudium leichter vorgestellt. Mit den Problemen und den vielen Personalwechseln im Verein war das dann für mich nicht mehr machbar. Aber jetzt denke ich auch an die Sportmanager-Ausbildung der Bundesliga. Ich möchte mich weiterbilden.

Wie stark hat sich der Fußball seit 2002 verändert?

Es wird immer schneller. Bei den Jungen wird auch mehr Augenmerk auf das Tempo gelegt, außerdem sind sie besser ausgebildet.

Was wird von Rapid 2019 zu erwarten sein?

Ich bin weiter überzeugt davon, dass die Qualität im Kader gut ist. Jetzt hängt viel von den Transfers ab. Meiner Meinung nach sollte nicht mehr der dritte Platz das Ziel sein. Rapid muss der erste Jäger von Salzburg sein.

War die letzte Katastrophensaison der Grund, dass Sie noch ein Jahr angehängt haben?

Wenn ich im Cupfinale eingewechselt worden wäre und das Siegestor geschossen hätte, hätte ich die Fußballschuhe nie mehr angezogen. Dass das letzte Jahr so laufen wird, war für mich nicht voraussehbar. Ich habe im Sommer andere Erwartungen gehabt. Aber Dinge verändern sich, das akzeptiere ich.

Sie wurden Rekord-Rapidler, aber den Liga-Rekord von Peter Schöttel verpassen Sie knapp. Hätten Sie im Rückblick auf die letzte Saison verzichten sollen?

Ich hätte sie mir schenken können, aber trotzdem hat es jeden Tag Spaß gemacht, zum Training zu kommen. Wehgetan hat, dass ich öfters nicht zum Kader gehört habe, vor allem bei den großen Spielen war das hart für mich. Über den Liga-Rekord hätte ich mich gefreut, aber es bricht deswegen keine Welt zusammen.

Sie waren öfters der siebente und überzählige Legionär, trotz Ihrer 16 Jahre in Wien. Bekommen Sie Aggressionen, wenn Sie das Wort „Ö-Topf“ hören?

Ich wusste, in welche Richtung es gehen kann, als Ende August noch Lucas Galvão und Veton Berisha dazugekommen sind.

Wie klar ist Ihre Zukunft mit Sportdirektor Fredy Bickel besprochen?

Fredy hat von Anfang an gesagt, dass er diesen Job für mich erfindet – so wie er es in der Schweiz bei mehreren Vereinen gemacht hat. Dort war es so, dass die Talente-Manager meist seine Nachfolger wurden. Fredys Ziel ist, dass ich irgendwann sein Nachfolger als Sportdirektor von Rapid werde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.

Dieser Job wird gerne unterschätzt. Wie viel Erfahrung benötigt man dafür?

Ich bin in meinen 20 Jahren im Fußball nicht blind durch die Welt gelaufen. Aber man kann immer lernen. Es wird eine meiner wichtigsten Aufgaben sein, Kontakte zu knüpfen, Menschen in diesem Business wie Spielerberater richtig einzuschätzen und mich langsam vorzubereiten auf die nächst größere Aufgabe.