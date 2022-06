Fußball-Stars als Vielflieger: Das ÖFB-Team ist nicht grün genug

Das Thema Klimakrise geht auch am ÖFB nicht vorbei. Der größte Sportverband des Landes ließ auf Basis der Zahlen aus dem Jahr 2019 – mit dem Reiseverhalten vor Corona – in einer Studie den ökologischen Fußabdruck seiner Mitarbeiter ermitteln.

Der CO 2 -Ausstoß lag damals bei 13,3 Tonnen pro Person jährlich und war damit etwas geringer als der jährliche weltweite Pro-Kopf-Ausstoß, allerdings beinahe doppelt so hoch wie der durchschnittliche Ausstoß pro Kopf in Österreich.