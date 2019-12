Fußball-Sprüche des Jahres: "Wir sind auf die Schnauze gefallen"

"Ich konzentriere mich jetzt auf die Spieler, die nicht heiraten." Sturm-Trainer Roman Mählich in Reaktion auf den Ausfall von Anastasios Avlonitis aufgrund dessen Heirat.

"Ich glaube, das kann achtstellig, neunstellig ausgehen." Marko Arnautovic hätte in der EM-Qualifikation in Nordmazedonien einen weitaus höheren als den 4:1-Sieg für realisierbar gehalten.

"Es ist aber nicht so, dass man Abitur braucht, um meinen Stil zu verstehen." Coach Oliver Glasner bei seiner Antrittspressekonferenz bei VfL Wolfsburg.

"Er spricht leider kein Englisch. Japanisch bin ich leider nicht so bewandert - außer beim Essen, aber das wird ihm am Fußballfeld nicht helfen." Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer über Kommunikationsprobleme mit Stürmer Koya Kitagawa.

"Für mich als Österreicher ist das immer noch viel." Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner vor dem Europa-League-Spiel gegen PFK Oleksandrija, zu dem sein Verein nur rund 10.000 Zuschauer erwartet hat.

"Ich werde ihn nach Hause mitnehmen, er wird heute Nacht meine Freundin sein." Erling Haaland nach einem Triplepack für Salzburg beim 5:2 gegen den WAC.

"Ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt, auch was den Haushalt betrifft, was meiner Mutter sehr, sehr wichtig war." Maximilian Wöber nach seinem Rekordtransfer vom FC Sevilla zu Red Bull Salzburg über die vergangenen zwei Jahre im Ausland.

"Es ist nicht so, dass wir in Österreich eine andere Sportart praktiziert hätten." Glasner auf die Frage, ob der Fußball in seiner Heimat Österreich in Deutschland ein bisschen unterschätzt wird.

"Im österreichischen Fußball ist in den letzten zwei, drei Jahren etwas entstanden. Man fährt nicht nur wo hin und schaut sich die Stadien an. Man will auch wirklich etwas erreichen." Rose nach der 0:4-Heimniederlage Mönchengladbachs in der Europa League gegen den WAC.