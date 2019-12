Sport-Sprüche des Jahres, Teil 1: "Klassische akute Schweinelähmung"

"Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten." FIS-Präsident Gian Franco Kasper in einem Interview im Schweizer Tages-Anzeiger.

"Was heißt schon Diktatur? Ein Dorfkönig kann das auch sein, der das alles erleichtert." FIS-Präsident Kasper versucht, seinen Diktaturen-Sager zu relativieren.

"Das hier ist eine Feier, keine Beerdigung." Kjetil Jansrud weist darauf hin, dass Sentimentalität trotz Svindals Abschied nach der Abfahrt fehl am Platz ist.

"Du brauchst keine speziellen Gene, du musst nur in der Früh aufstehen und trainieren." Kjetil Andre Aamodt hat ein einfaches Rezept für Erfolg im Alpin-Skifahren.

"Es war verdammt noch einmal Zeit." Henrik Kristoffersen über seine erste WM-Medaille, Riesentorlauf-Gold.

"Meine größte Herausforderung war es: zu atmen. Ich habe so etwas noch nie erlebt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe, das war beinahe beängstigend." Shiffrin über ihre Fahrt zu Slalom-Gold in erkranktem Zustand.