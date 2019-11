Fußball-Splitter: WAC erhielt ein Millionen-Angebot für Struber

13.11. Der spanische Welt- und Europameister David Villa hat seinen Rücktritt als Fußballprofi angekündigt. Ende Jänner will der 37-Jährige seine erfolgreiche Karriere zum Saisonende der japanischen J-League bei Vissel Kobe beenden. "Nach 19 Jahren als Profi habe ich beschlossen, zum Ende der Saison mit dem Fußball aufzuhören", teilte Villa via Instagram mit. Der frühere Torjäger des FC Barcelona, der mit Spanien 2008 in Wien Europameister wurde und zwei Jahre später den WM-Titel gewann, hatte bereits am Dienstag angekündigt, gemeinsam mit weiteren Investoren einen Fußball-Klub in New York gründen zu wollen. Demnach wird der Queensboro FC ab 2021 in der USL Championship mitspielen. "Ich bin stolz, Teil dieses Projekts zu sein. Profifußball in die vielfältige Gemeinschaft von Queens zu bringen, ist eine aufregende und einzigartige Gelegenheit", sagte Villa.