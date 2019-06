Fußball-Splitter: Sturm-Kapitän erlitt Meniskusverletzung

16.6. Paul Pogba sehnt sich offensichtlich nach einer Luftveränderung und einem neuen Verein. Der französische Weltmeister nährte bei einem Sponsortermin in Japan jedenfalls die Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied aus Manchester. Seit 2016 spielt der 26-jährige Mittelfeldmann für Manchester United, mit dem Traditionsverein konnte er einmal die UEFA Europa League gewinnen, der Triumph in der Premier League blieb ihm allerdings verwehrt. "Nach all dem, was in dieser Saison passiert ist, denke ich, dass ein guter Zeitpunkt für eine neue Herausforderung an einem anderen Ort gekommen ist."

Pogba wird mit Vereinen in Spanien in Verbindung gebracht, auch über eine Rückkehr zu Juventus Turin wird spekuliert. Allerdings hat der Franzose auch seinen Preis: Manchester United soll für den Mittelfeldstar 180 Euro Ablöse verlangen.