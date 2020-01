Fußball-Splitter: Otubanjo verlässt LASK Richtung Armenien

13.1. Das Transferkarussell bei der zweiten Mannschaft von Rapid dreht sich munter weiter. Während Deniz Pehlivan mit sofortiger Wirkung nach Deutschland zum FSV Mainz 05 wechselt, kehrt mit Samuel Oppong ein ehemaliger grün-weißer Nachwuchsspieler zurück nach Hütteldorf. Der 17-jährige Pehlivan kam bei den Hütteldorfern bisher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, gilt aber als vielversprechendes Talent. In Mainz soll er vorerst in der U19 an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Pehlivan war im Vorjahr auch bei der U17-EM in Irland im Einsatz. Während Rapid Pehlivan ziehen lassen musste, kehrt der gebürtige Ghanaer Samuel Oppong zu Rapid II zurück. Der 21-jährige Offensivspieler war zuletzt beim Zweitligisten Kapfenberg tätig.