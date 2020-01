Fußball-Splitter: Kevin Friesenbichler wechselt zu Sturm

30.1. Der FC Barcelona hat Carles Perez an die AS Roma ausgeliehen. Der 21-Jährige wird bis Ende der Saison an die Roma abgegeben, der italienische Serie-A-Klub hätte dann die Möglichkeit, den Flügelstürmer für 11 Millionen Euro zu kaufen, da es in diesem Leihgeschäft eine Kaufoption gibt. Der aus dem Barca-Nachwuchs stammende Perez brachte es diese Saison nur auf zwölf Einsätze für die Katalanen.

Guido Fienga, der Geschäftsführer der Roma, sagte: "Carles lernte sein Können an einer der besten Jugendakademien Europas und spielte für einen Verein mit so viel Talent. Wir sind zuversichtlich, dass er sofort eine bedeutende Rolle in unserem Kader spielen kann."