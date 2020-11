Österreich heißt sieben Fußball-Nationalteams willkommen

Knüller Mexiko - Japan

Aus Mittelamerika sind auch die Teams aus Panama und Costa Rica nach Österreich geflogen. Die Entscheidungen fielen mitunter kurzfristig, was Umplanungen nach sich zog. Die USA reisten bereits am Sonntag nach Cardiff, wo am Donnerstag ein Freundschaftsspiel gegen Wales ansteht. Danach geht es weiter nach Wien, am kommenden Montag spielt das US-Team in Wiener Neustadt dann gegen Panama. Im Kader der USA stehen fast ausschließlich Europa-Legionäre.

Die ebenfalls mit vielen Legionären gespickten Mexikaner schlagen ihre Zelten in Wiener Neustadt auf. Dort wird auch am Samstag gegen Südkorea gespielt. Drei Tage später testet "El Tri" in Graz gegen Japan. Außerdem spielen Japan und Panama am Freitag in der Merkur Arena, Costa Rica tritt am selben Tag in Maria Enzersdorf gegen Katar an. Der WM-Gastgeber 2022 spielt außerdem am kommenden Dienstag gegen Südkorea (ebenfalls Maria Enzersdorf).