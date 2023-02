Fußball: Schwere Gegner für das U-21-Team in der EM-Qualifikation

Rechenspiele

Für die Endrunde, die im Juni 2025 in der Slowakei stattfinden wird, qualifizieren sich die neun Gruppensieger der Qualifikation und die drei besten Gruppenzweiten direkt. Zu beachten ist, dass bei den Gruppenzweiten aus den sieben Sechsergruppen die Ergebnisse gegen den jeweiligen Gruppenletzten nicht berücksichtigt werden. Da Österreich in einer Fünfergruppe antritt, würden am Ende in der Abrechnung mit den anderen Gruppenzweiten alle Ergebnisse eingerechnet werden. Die übrigen sechs Gruppenzweiten ermitteln in Play-offs die verbleibenden drei EM-Starter.

Klar ist für Werner Gregoritsch bei aller Freude jedenfalls eines: „Frankreich ist ohne Zweifel der Gruppenfavorit. Unser Anspruch ist es, 2025 in der Slowakei bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Dafür müssen wir in der Quali zeigen, dass wir zurecht aus Topf zwei kommen. Wir haben die Qualität.“