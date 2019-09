K.o. in Minute 121: Salzburg ringt Rapid im Cup-Krimi nieder

So einen Cup-Fight hat Fußball-Österreich schon lange nicht mehr gesehen. Mit zwei Mann weniger hielt Rapid auch in der Verlängerung dagegen. Am Ende gab es in Runde zwei bei der Revanche für das Finale vom 1. Mai aber doch einen Salzburger Sieg, 2:1 durch Minamino nach 121 Minuten.

Zugesehen haben 20.400 – das ist abseits von Endspielen und Wiener Derbys sogar Rekord im ÖFB-Cup. Besonders prominenter Besuch war unter den Herren mit Notizblock zu finden. Neben dem kommenden Champions-League-Gegner Liverpool schickten auch Dortmund und Manchester United ihre Scouts. Der begehrteste unter den Bullen war allerdings nicht zu sehen. Der neue Stürmerstar Haaland ist erkrankt, deswegen konnte Trainer Marsch nicht ganz wie geplant die ausgeruhte Top-Elf aufbieten.

Freiwillig verzichtete der Titelverteidiger auf Max Wöber, der beim Cupfinale noch im Rapid-Fansektor gegen die Bullen dabei war. Die vorbereiteten Schmähungen per Transparent wurden trotzdem hochgehalten.