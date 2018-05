Salzburg ist schon fünf Jahre im Cup unbesiegt

Der Erfolgslauf begann im Sommer 2013 bei Union St. Florian und damit just beim Heimatverein von ÖFB-Präsident Leo Windtner. Jonatan Soriano erzielte beim 9:0 drei Treffer. Gepfiffen wurde die Erstrunden-Partie von Harald Lechner. Der Wiener leitet übrigens auch heute das Finale in Klagenfurt.

Aber schon in der Runde danach wäre die Erfolgsserie schon fast wieder zu Ende gewesen, bevor sie richtig begonnen hatte: Beim steirischen Unterhausklub FC Piberstein Lankowitz setzten sich die Salzburger erst im Elfmeterschießen durch. Trainer Roger Schmidt hatte viele Stammspieler geschont und hätte so fast ein Düdelingen II provoziert.

Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass die Salzburger um den Aufstieg zittern mussten. In jeder Saison musste man zumindest einmal in die Verlängerung. 2014/’15 bei Wacker Innsbruck und im Finale gegen die Austria, 2015/’16 in Horn, 2016/’17 gegen Kapfenberg und in dieser Saison in Parndorf gegen Bruck/Leitha und zuletzt in Mattersburg. So eng wie im Semifinale gegen die Burgenländer war es seit Lankowitz sonst in keiner anderen Partie. Mehrmals standen die Salzburger vor dem Aus, mehrmals rettete Keeper Stankovic in höchster Not. Er konnte sogar einen Elfmeter von Salzburg-Leihgabe Prevljak abwehren. Im Elfmeterschießen trafen alle Salzburger während alle Mattersburger vergaben.