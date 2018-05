Salzburg ist auf dem Weg zum fünften Doublegewinn in Folge

Es mag Zufall sein: Seit 2014, seit das ÖFB-Cup-Finale im Klagenfurter Wörthersee-Stadion für fünf Jahre eine fixe Heimat gefunden hat, hieß Österreichs Cup-Sieger immer Salzburg.

Heute Abend versucht Sturm Graz (20.30 Uhr, live ORFeins), was hintereinander St. Pölten, Austria, Admira und Rapid nicht geschafft haben: einen Finalsieg der Salzburger im EM-Stadion von 2008 verhindern.

Die Generalprobe am Sonntag ist allerdings völlig missglückt. Die Grazer waren in der Red-Bull-Arena chancenlos, verloren in der Bundesliga mit 1:4. die Salzburger durften den fünften Meistertitel in Serie feiern.

Sturm-Trainer Heiko Vogel nahm die empfindlich hohe Niederlage auf seine Kappe: „Die Jungs können nichts dafür. Weil ich als Trainer es nicht geschafft habe, die Spieler auf dieses Spiel zu 100 Prozent zu fokussieren. Ich denke, das Cup-Finale hat eine zu große und gewichtige Rolle gespielt. Das ist ganz klar mir anzukreiden.“

Gut, wenn es wirklich nur an der Einstellung gelegen ist, dann wird das Cup-Finale also ein ganz anderes Spiel werden. Das wird es aber auch, wenn mehr als nur die fehlende Fokussierung schuld war an der klaren Niederlage. Denn Salzburg wird heute mit einer ganz anderen Mannschaft antreten als am Sonntag, als von jener Startelf, die Trainer Rose gegen Olympique Marseille beim unglücklichen Semifinal-Aus in der Europa League aufgeboten hatte, nur Duje Caleta-Car begann.