Salzburg zittert sich gegen Rapid zum Rekordsieg

Beim Serienmeister hütetestatt Walke wieder Stankovic das Tor. Dazu waren im Vergleich zum 3:2 in Leipzig Junuzovic, Minamino und Gulbrandsen neu in der Startelf. Rose wechselte aber auch das System: Er änderte das 4-4-2 in ein 4-3-3.

Das Spiel begann, wie es nach den Personalrochaden zu erwarten war. Salzburg startete druckvoll, drängte Rapid weit zurück. Aber die ganz großen Chancen gab es zunächst nicht. Am gefährlichsten war noch Minamino, der als linker Stürmer aufgeboten wurde. Der Japaner ließ sich beim Abschluss zu lange Zeit (5.). Dann verfehlte er eine Flanke (16.).

Wirklich gefährlich wurden die Salzburger aber erst bei einer Serie von Standards: Knoflach konnte sich bei einem Pongracic-Kopfball (26.) und Sekunden danach bei einem Dabbur-Abstauber auszeichnen (27.).