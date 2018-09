Der LASK fügt der Austria erste Saison-Heimniederlage zu

Die Wiener Austria hat den Anschluss an die Bundesliga-Spitze verpasst. Das Team von Thomas Letsch musste am Sonntag beim 0:3 gegen den LASK im vierten Spiel in der runderneuerten Heimstätte erstmals Punkte abgegeben. Die Linzer hingegen feierten den dritten Sieg gegen die Wiener und den sechsten in der Liga in Serie und behaupteten sich als erster Salzburg-Verfolger.

Beide Trainer vertrauten von Beginn an den gleichen Spielen wie in der vergangenen Runde als der Austria (bei Rapid) bzw. den Oberösterreichern (in Mattersburg) jeweils Auswärtssiege glückten. In den ersten gut 25 Minuten riskierten beide Teams wenig. Ein Querschläger von Maximilian Ullmann nach nicht einmal einer Minute fand keinen Abnehmer.

Danach mussten sich die 10.663 Zuseher gedulden. In der 27. Minute versuchte es Austrias Lucas Venuto erstmals, doch sein Schuss wurde geblockt. Auf der Gegenseite schlug es nur eine Minute später ein: Reinhold Ranftl übernahm eine Flanke von Ex-Austrianer Peter Michorl volley und traf via Innenstange unhaltbar für Austria-Goalie Patrick Pentz.