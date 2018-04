Salzburg-Coach Rose spricht nicht mit deutschen Klubs

Salzburg-Trainer Marco Rose verhandelt nach eigenen Angaben nicht mit Klubs aus der deutschen Bundesliga. „Ich führe keine Gespräche. Ich beschäftige mich nur mit meiner Mannschaft“, wird Rose in dem am Donnerstag erschienen Kicker zitiert. Salzburg hat dieses Jahr die Chance, das Triple zu gewinnen. „Deshalb lasse ich alles andere außen vor“, erklärte Rose. Der 41 Jahre alte Sachse wird unter anderem mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Mit Blick auf das anstehende Halbfinale der Europa League gegen Olympique Marseille am Donnerstag (21.05 Uhr, KURIER.at-Liveticker) zeigte sich Rose selbstbewusst und optimistisch. „Das Halbfinale ist für uns keine Wahnsinns-Sensation. Wir sind mit jedem Spiel gewachsen“, sagte Rose. „Für mich ist das alles kein Zufall, sondern die logische Folge von harter Arbeit und dem Glauben, den die Jungs an sich haben.“