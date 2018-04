Der Salzburger Erfolgslauf in Zahlen

12 Partien in der Europa League haben neben Dabbur und Ulmer mit Xaver Schlager, Amadou Haidara und Stefan Lainer auch drei weitere Salzburger in den Beinen. Der Rechtsverteidiger spielte wie Ulmer in diesen immer durch. Von Marseille war nur Luiz Gustavo in so vielen Partien dabei, der Brasilianer kommt allerdings bisher nur auf 1026 Spielminuten.

5 Tore hat Stefan Lainer in dieser Europa-League-Saison vorbereitet. Nur Real-Sociedad-Offensivmann Sergio Canales ist mit sechs direkten Torvorlagen noch besser.

89 Prozent Passquote hat Duje Caleta-Car in dieser Europa-League-Saison. Von seinen 520 Pässen kamen 463 an. Von den Salzburger Stammspielern hat niemand eine bessere Quote. Die meisten Pässe spielte bisher Valon Berisha mit 541 (Passquote 82 %). Auf die meisten erfolgreichen Zuspiele kam Caleta-Car, mit seinen 463 angekommen Pässen gehört er zu den Top-5 aller Abwehrspieler.

21.414 Reisekilometer hat Salzburg nach dem zweiten Trip in dieser Saison nach Marseille abegspult. Die anderen Europacup-Ausflüge gingen nach Malta, Rijeka (Kroatien), Constanta (Rumänien), Guimarães (Portugal), Konya (Türkei), San Sebastian, Dortmund und Rom.

1 Spiel hat Salzburg in dieser Europa-League-Saison bisher nur verloren, das Viertelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom endete mit einem 2:4. Alle anderen Teams, die in dieser Saison mehr als acht EL-Partien absolviert haben, gingen öfters als Verlierer vom Platz. Auch die sechs Salzburger EL-Siege sind ein Spitzenwert. Nur Arsenal (acht Erfolge) und Lazio (sieben) kommen auf mehr. Mit fünf Remis liegt Salzburg hinter AEK Athen (sieben) auf Platz 2.

205 Foulspiele begingen die Salzburger bisher und sahen insgesamt 26 Gelbe Karten. Das sind zwar negative Topwerte, die aber auch zeigen, mit wie viel Körpereinsatz die Salzburger zu Werke gehen. Zum Vergleich: Marseille beging nur 161 Fouls und erhielt nur 22 Gelbe Karten gezeigt. Für die Salzburger ist es also kein Nachteil, dass nach dem Viertelfinale alle Verwarnungen gestrichen worden sind. Es kann also kein Spieler wegen einer Gelbsperre ein weiteres Europacup-Spiel in dieser Saison versäumen.