Die nächsten Rücktritte: Rekordtorschütze und Weltklassetorhüter sagen Adieu

Der 37-jährige Navas lief 114-mal für das Nationalteam Costa Ricas auf. Er war maßgeblich an einer der erfolgreichsten Perioden des costaricanischen Fußballs beteiligt und verhalf der Mannschaft zur Qualifikation für drei aufeinanderfolgende Weltmeisterschaften. Insbesondere seine Leistung bei der WM 2014, als Costa Rica die Gruppe mit Uruguay, Italien und England auf Platz eins beendete. Navas wurde bei dem Turnier in drei Spielen als "Man of the Match" ausgezeichnet.

Navas' letzte Partie war ein Freundschaftsspiel gegen Argentinien im März.