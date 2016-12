Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat für die Kinder im Bürgerkriegsland Syrien gespendet und ihnen Beistand zugesichert. "Ich bin ein sehr berühmter Spieler, aber ihr seid die wahren Helden. Verliert die Hoffnung nicht!", sagte der 31-Jährige von Champions-League-Sieger Real Madrid in einer Videobotschaft, die von der Hilfsorganisation Save the Children am Freitag auf Twitter veröffentlicht wurde.

Der Stürmer, der nach Angaben der Organisation auch eine "großzügige Spende" getätigt hat, sicherte den syrischen Kindern zu: "Die Welt ist mit euch. Wir sorgen uns um euch. Ich bin bei euch."