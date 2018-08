Roma-Coach brach sich bei Schlag gegen Trainerbank die Hand

Ein Temperamentausbruch kann schon mal wehtun. Das wird der Coach der AS Roma Eusebio Di Francesco nun auch bestätigen können. Der 48-Jährige hat sich eine Fraktur an der linken Hand zugezogen, als er seinem Ärger über seine Mannschaft mit einem Schlag gegen die Trainerbank Luft machte. Di Francesco unterzog sich am Dienstag deshalb einer Operation. Dennoch leitete er bereits am Dienstag wieder mit verbundener Hand schon wieder das Training, wie auf einem Foto bei Twitter zu sehen war.